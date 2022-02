Son aventure au Qatar s'arrête là. Tombeur d'Alexander Bublik puis de Denis Shapovalov (la plus belle victoire de sa carrière en termes de classement) lors des tours précédents, Arthur Rinderknech n'a pas trouvé la clé en demi-finale vendredi face au tenant du titre, Nikoloz Basilashvili. La puissance et la violence des frappes du Géorgien ont fait la différence, lui permettant de s'imposer assez confortablement en deux sets (6-4, 6-2) et un peu plus d'une heure de jeu (1h12 exactement). Le 22e joueur mondial pourrait retrouver Roberto Bautista Agut pour un "remake" de la finale 2021, si l'Espagnol se défait de Karen Khachanov dans la seconde demie.

Et dire que Nikoloz Basilashvili avait perdu ses cinq premiers matches de la saison avant de débarquer à Doha. Quelque chose semble décidément convenir au Géorgien au Qatar où il s'était imposé l'an dernier alors qu'il restait sur... cinq défaites également. Arthur Rinderknech en a fait l'amère expérience vendredi, incapable de répondre sur la durée aux coups de boutoir de son adversaire.

Le service de Rinderknech s'est étiolé

Le Français a beau avoir eu la première balle de break de la partie d'entrée, il n'a pas pu la convertir et la pression a rapidement basculé de son côté. Breaké à 2-2 dans la première manche, il n'a pas pu refaire son retard, malgré une balle de débreak au moment où son adversaire servait pour virer en tête. Conforté dans son approche par le gain de la manche, Basilashvili a ensuite lâché les chevaux pour s'envoler et faire le double break d'entrée de second acte (6-4, 4-0), profitant d'une baisse de régime au service de Rinderknech qui est passé de 77 à 50 % de premières balles.

L'affaire était pliée pour le Français. Mais le bilan de sa semaine de reprise est plus qu'encourageant. Il s'est prouvé qu'il avait le jeu pour viser plus haut que sa 61e place mondiale actuelle. Le Top 50 n'est d'ailleurs plus très loin.

