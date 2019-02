ATP Dubai : Ni convaincu, ni inquiet, Roger Federer a passé le cap de la reprise

Roger Federer n'a pu masquer une forme de soulagement. Il a beau avoir inscrit son nom au palmarès du tournoi de Dubaï à sept reprises, et conservé son invincibilité face à l'un de ses adversaires fétiches après l'avoir battu une 14e fois – seuls Youzhny, Ferrer et Nieminem ont encaissé un bilan plus lourd face au Suisse -, le Bâlois n'a pas été véritablement convaincant, ce lundi, devant Philipp Kohlschreiber (6-4, 3-6, 6-1). Et s'il n'a pas, non plus, été convaincu par lui-même, il n'a pas encore de raison de s'inquiéter.

Vidéo - Federer n'a pas eu la partie facile : les temps forts de sa victoire contre Kohlschreiber 02:41

Federer n'avait plus joué depuis son élimination face à Stéfanos Tsitsipas, en huitième de finale de l'Open d'Australie, il y a un peu plus d'un mois. Il s'agissait donc, avant tout, de retrouver du rythme. "Ma satisfaction ? Passer, a d'ailleurs assumé l'actuel n°7 mondial. Ce soir, seul le résultat comptait, pas forcément la façon dont j'allais jouer". D'autant que les conditions n'étaient pas forcément les plus avantageuses pour réussir un retour à la compétition parfait.

Federer, des lacunes plus physiques que techniques

"Le vent a rendu ce match encore plus piégeux, a renchéri le joueur de 37 ans. Et puis j'ai joué en 'Night Session', alors que je me suis entrainé en salle en Suisse, puisqu'il n'est pas facile de jouer en extérieur en hiver. Les kicks de Phillip ne m'ont pas aidé non plus. Par rapport à tout cela, je suis quand même satisfait de mon niveau de jeu". Car s'il s'est contenté d'un bilan technique neutre (29 coups de gagnants, autant de fautes directes), le Suisse a surtout manqué de fraîcheur physique et d'explosivité pour rendre une copie plus propre.

Vidéo - Federer : Le 100e titre ? "Espérons qu'il vienne dans les prochains jours" 03:41

Sa montée en puissance passera par là, évidemment mais aussi par son état d'esprit, déjà mis à rude épreuve par une rencontre où il fallait "rester agressif, même s'il était impossible de bien se sentir avec des balles qui tourbillonnent". Car si son tableau s'est un peu ouvert avec l'élimination surprise de Raonic face à Struff, Federer va aussi avancer avec, devant lui, cet objectif de décrocher un 100e titre, qui ne cesse de lui être rabâché. Lui espère l'atteindre "dans les prochains jours". Le plus tôt sera le mieux. Mais là, la manière comptera.