Novak Djokovic n’a décidément pas de temps à perdre à Dubaï. Pour son troisième match aux Emirats arabes unis cette semaine, le Serbe a réalisé une troisième démonstration jeudi face à Karen Khachanov, 17e à l’ATP et pourtant écrasé en deux sets (6-2, 6-2) et un petit peu plus d’une heure de jeu (1h06 exactement). Cette 16e victoire d’affilée en 2020 lui permet de rester invaincu cette saison et d’être assuré de conserver la place de numéro 1 mondial à l’issue du tournoi. Il affrontera un Français, soit Gaël Monfils, soit Richard Gasquet en demi-finale vendredi.

Par le passé, Karen Khachanov n'a pas toujours mordu la poussière face à Novak Djokovic. Outre ses deux défaites en seizièmes de finale à Wimbledon en 2018 (6-4, 6-2, 6-2) et en quarts de finale de la Coupe Davis en novembre dernier (6-3, 6-3), le Russe avait dominé Novak Djokovic en finale à Bercy en 2018 (7-5, 6-4). Quinze mois plus tard, Karen Khachanov n'a pas réussi à s'illustrer. Totalement dominé du fond du court, le 17e joueur mondial a été plusieurs fois surpris par les amorties bien déposées par le Serbe.

Vidéo - Les Hits : "Federer ou Djokovic ne feraient jamais ce que Monfils tente en plein match" 05:52

Au total, Karen Khachanov a perdu cinq fois son jeu de service (trois dans le premier set et deux dans le second). Très performant donc ce jeudi en retour, Novak Djokovic s'est montré presque intraitable, ne concédant qu'uune fois sa mise en jeu lors du premier set. Il a notamment remporté 89% des points sur sa première balle. Le rouleau-compresseur Djokovic a encore tout écrasé sur son passage en quarts. En demies, son adversaire sera Français : il s'agira de Gaël Monfils ou de Richard Gasquet.