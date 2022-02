Quelle histoire ! Issu des qualifications à Dubaï et 123e joueur mondial, Jiri Vesely restera donc le joueur qui a permis à Daniil Medvedev d'accéder pour la première fois de sa carrière à la place de numéro 1 mondial lundi prochain. Le grand Tchèque (1 mètre 98), en pleine confiance après ses victoires sur Marin Cilic et Roberto Bautista Agut, a réalisé l'exploit jeudi de sortir Novak Djokovic dès les quarts de finale à Dubaï, s'imposant en deux sets (6-4, 7-6) et quasiment deux heures de jeu (1h58 de jeu). En plus de la perte du trône, le Serbe voit sa reprise de la compétition écourtée, puisqu'il ne pourra pas voyager aux Etats-Unis en mars pour jouer les Masters 1000 d'Indian Wells et Miami, à cause de son statut de non vacciné.

Avant de croiser le fer avec Novak Djokovic ce jeudi, Jiri Vesely avait une particularité surprenante : il était l'un des rares à posséder un bilan favorable face au Serbe. Et pour cause, le gaucher tchèque, qui a été au mieux 35e mondial en 2015, avait remporté leur seul duel précédent voici quasiment six ans à Monte-Carlo. Anecdotique et insignifiant, était-on tenté de penser, mais il a montré sur le court rapide émirati que ce n'était pas un coup de chance. A son meilleur niveau, Vesely a les armes pour poser des problèmes à n'importe qui sur le circuit, et après deux confrontations, il est bien toujours invaincu face au "Djoker".

Avec son gabarit de déménageur et sa patte gauche, Vesely a su sortir Djokovic de sa zone de confort d'entrée. Surpris par la capacité de son rival à tenir sa cadence à l'échange, le Serbe a cédé son service d'entrée. Et s'il est rapidement revenu à hauteur (2-2), il n'a jamais été à l'aise face à la puissance adverse qui l'a forcé à se retrouver souvent sur la défensive et loin de se ligne. Deux jeux plus tard, le 123e joueur mondial est reparti de l'avant et pas n'importe comment : à ses grandes frappes en fond de court, il a ajouté quelques amorties fort bien touchées et fait preuve d'un beau toucher au filet pour breaker à nouveau et virer en tête (6-4).

D'une aisance surprenante avec son coup droit croisé enroulé de gaucher qu'il a pris en demi-volée à de multiples reprises, Vesely n'a jamais laissé respirer Djokovic à l'échange. Et si les serveurs ont fait la loi en début de deuxième acte jusqu'à 3-3, le Tchèque n'a jamais perdu son fil conducteur : agression et variation. D'un de ses multiples missiles en revers long de ligne, il a fait à nouveau la différence pour se retrouver en position de servir pour le match à 6-4, 5-4. C'est à ce moment-là qu'il a légèrement tremblé et que Djokovic, fidèle à sa réputation, s'est glissé dans la brèche pour se relancer, soutenu par tout le public.

Plus d'infos à suivre...

