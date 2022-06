Tennis

ATP Eastbourne - De Minaur - Garin : Le résumé

ATP EASTBOURNE - Alex de Minaur a réussi son entrée en lice sur le gazon d'Eastbourne ce lundi. L'Australien, tête de série 6 du tournoi britannique, a pris le meilleur sur Cristian Garin en deux sets (6-3, 6-3) dans un duel de contreurs du fond. Plus rapide et plus précis que son adversaire, il a dominé la plupart des échanges. Retrouvez les meilleurs moments de la partie en vidéo.

00:03:08, il y a 5 minutes