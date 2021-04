Ce n'est pas sa surface de prédilection, mais il y retrouve pourtant des couleurs. Pour la première fois depuis le Masters 1000 de Rome en 2018, Marin Cilic va jouer la demi-finale d'un tournoi sur ocre. Vendredi, il a eu avant tout le mérite de tenir son service et d'arracher le tie-break du premier set 9 points à 7 face à Kevin Anderson, avant que ce dernier ne décide de jeter à l'éponge (7-6, ab.), blessé à l'adducteur gauche comme Richard Gasquet jeudi.

ATP Estoril A l'usure, le marathonien Norrie a renversé le terrien Garin : Le résumé IL Y A 39 MINUTES

Le duel n'aura donc duré que 58 minutes entre ces deux grands serveurs, et Cilic n'aura gagné qu'un point de plus que son malheureux adversaire (42-41). Mais le Croate, qui avait livré deux rudes batailles contre les qualifiés Carlos Alcaraz et Nuno Borges aux tours précédents, ne s'en plaindra pas. Car il aura besoin de fraîcheur face à l'infatigable Cameron Norrie qui a renversé le terrien Cristian Garin (3-6, 7-5, 6-3) en 2h28 dans le premier quart de finale du jour.

A l'usure, le marathonien Norrie a renversé le terrien Garin : Le résumé

ATP Estoril Ramos était trop fort pour Herbert : le résumé de la sortie de route du Français IL Y A 18 HEURES