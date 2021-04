Corentin Moutet n’a pas pu confirmer. Tombeur de la tête de série numéro 1 du tournoi Denis Shapovalov jeudi, le Français s’est arrêté aux portes des demi-finales. Car vendredi, il a perdu le nouveau duel de gauchers qui l’opposait à Albert Ramos Vinolas en deux sets (6-4, 6-3) et 1h48 de jeu, en quart de finale à Estoril. Déjà vainqueur de Pierre-Hugues Herbert au tour précédent, l’Espagnol aura fait mal aux Français au Portugal pour la petite histoire, mais il réalise surtout un début de saison sur terre battue très solide (finale à Cordoba, demi-finales à Buenos Aires et Marbella).

Moutet frustré puis agacé

Dans ce quart de finale, Moutet a surtout payé un début de match difficile. Dans des conditions venteuses difficiles, il a eu du mal à s'engager dans ses frappes et a rapidement concédé un double break, baladé d'un bout à l'autre du court. Peu à peu, le Français a gagné en solidité du fond et a même obtenu deux balles pour revenir à 5-5, sans succès. Et mentalement, le Français a montré trop de failles à son adversaire pour s'en sortir.

Une fois mené d'une manche, Moutet s'est fréquemment agacé de la qualité du court, puis s'en est pris brièvement à l'arbitre, lui reprochant de faire "une tête bizarre" lors de leurs échanges. Il a payé cette déconcentration progressive par un nouveau break concédé lors du 5e jeu du second acte. Et même s'il est revenu au score, il avait globalement perdu le fil, affichant plus de peine que son adversaire à jouer dans le vent. Ramos, grâce à une meilleure longueur de balle et une bonne capacité à dicter l'échange avec son coup droit, s'est donc adjugé les trois derniers jeux et une qualification méritée (comme l'a reconnu le Français au filet) pour le dernier carré.

