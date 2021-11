Tennis

ATP Finals 2021 - Herbert/Mahut - Murray/Soares : le résumé

ATP FINALS 2021 - Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont toujours en course pour un deuxième sacre au Masters. Vendredi, les Français ont gagné leur sésame pour les demi-finales du double en dominant la paire constituée de Jamie Murray et Bruno Soares (6-3, 7-6). Rigoureux et complémentaires, ils ont bien mené leur affaire. Retrouvez les meilleurs moments du match en vidéo.

00:02:15, il y a 22 minutes