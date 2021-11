Il n'avait rien à gagner mais c'était assez pour le motiver ! Novak Djokovic était déjà sûr de terminer premier et une victoire ne lui offrait aucun avantage en plus mais il a tout de même dominé très facilement Cameron Norrie 6-2, 6-1. Une deuxième défaite pour le Britannique qui était de toute façon éliminé et donc sans réelle motivation. Djokovic affrontera Alexander Zverev demain.

