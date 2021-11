Tennis

ATP Finals - Novak Djokovic - Alexander Zverev : Les temps forts du match en vidéo

ATP FINALS - Maître de ses émotions, plus puissant au service et surtout dans les échanges du fond du court, Alexander Zverev a dominé Novak Djokovic en trois sets et 2h28 de combat, en demi-finale (7-6, 4-6, 6-3), samedi. L'Allemand disputera sa 6e finale en 2021, face à Daniil Medvedev. Revivez les temps forts de son succès face au N.1 mondial en vidéo.

00:01:14, il y a une heure