Alexander Zverev n'a pas laissé passer une telle . Avec une victoire face à Mattéo Berrettini, blessé, l'Allemand n'avait plus qu'à gagner face à Hubert Hurkacz pour accéder à la demi-finale, il a bien été aidé par le Polonais (6-2, 6-4). Complètement apathique, Hurkacz est passé à côté de ce rendez-vous, laissant ses espoirs de qualification de côté. Zverev sort donc deuxième de ce groupe rouge derrière Daniil Medvedev. Il affrontera Novak Djokovic en demi-finale.

On pouvait s'attendre à plus d'adversité dans une partie avec autant d'enjeux. Dans un match où les deux joueurs pouvaient se rapprocher d'une potentielle qualification pour les demi-finales, seul Zverev a paru concerné. Double breaké d'entrée, Hurkacz a eu du mal à démarrer ce match. La preuve en chiffre : le Polonais n'a gagné que deux petits points sur les quatre premiers jeux, laissant un boulevard à son adversaire. Zverev ne s'est évidemment pas fait prier pour en profiter, empochant la première manche (6-2).

Durant la seconde, Hurkacz a relevé la tête. Beaucoup mieux derrière sa première balle, il a notamment lâché 10 aces, soit neuf de plus qu'au premier set. Plus entreprenant et dangereux en retour, il a même réussi à faire douter Zverev, un peu plus tendu, mais pas au point de le faire craquer. Retombant dans ses travers du premier set, Hurkacz a totalement vendangé son dernier jeu de service offrant à l'Allemand un break pour terminer la partie (6-2, 6-4).

Ce match a donc offert un ticket à Zverev mais a aussi scellé le destin d'Hubert Hurkacz et Jannik Sinner qui ne sortiront pas victorieux de ce groupe. Alexander Zverev affrontera quant à lui le monstre Novak Djokovic. Un remake de la demi-finale de l'US Open, remportée par le Serbe au bout des 5 sets, ce qui laisse présager un beau spectacle ce samedi. Novak Djokovic l'a emporté quatre fois lors de leurs cinq derniers affrontements. L'Allemand sait donc qu'il va devoir réaliser un exploit pour obtenir son ticket pour la finale.

