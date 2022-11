Tennis

ATP Finals - Nadal renversant, Fritz déchaîné : le Top 5 points du Masters de Turin

MASTERS 2022 - Retrouvez en images les 5 plus beaux points de la semaine des ATP Finals de Turin avec des inspirations géniales comme Rafael Nadal sait les faire, des combats de titans en fond de court entre Djokovic et Medvedev et un point rageur signé Taylor Fritz. A consommer sans modération.

00:03:09, il y a 32 minutes