L'invité surprise dans la cour des grands. Qualifié in extremis pour le Masters, Taylor Fritz y a décroché son billet pour le dernier carré en battant Félix Auger-Aliassime (7-6, 6-7, 6-2), au terme d'un match longtemps cadenassé à Turin. A l'usure, l'Américain a mis fin à l'automne radieux du Québécois, s'appuyant notamment sur un service intraitable. Il aura le redoutable honneur de défier Novak Djokovic, assuré de finir premier du groupe rouge, en demi-finale de son premier tournoi des Maîtres.

Un bras de fer entre deux gros serveurs. On grossirait à peine le trait en résumant de la sorte cet affrontement, qui s'est longtemps apparenté à une partie d'échecs. Jugez plutôt : il a fallu attendre 2h30 de jeu pour voir un premier joueur, Auger-Aliassime en l'occurrence, céder son service. Aucun des deux protagonistes n'avait en effet réussi le moindre break sur les deux premiers sets. A leur décharge, les occasions étaient maigres : après un premier set sans l'ombre d'une égalité, "F2A" a eu trois opportunités - dans le même jeu - lors du deuxième. La gestion des tie-breaks a, de fait, représenté un élément-clé pour remporter le match le plus long du tournoi (2h44).

Trop imprécis, "F2A" n'a fait que retarder l'échéance

Taylor Fritz, globalement plus consistant, a pris la mesure du premier (remporté 8 points à 6). Plus calme, l'Américain a bien cru que son léger ascendant suffirait pour l'emporter en deux manches, d'autant qu'il a été proche de conclure le deuxième jeu décisif. Mais le 9e joueur mondial a commis une double faute malheureuse et grossière, alors qu'il menait 4-2. Il n'en fallait pas plus pour revigorer un Auger-Aliassime sur courant alternatif, mais suffisamment adroit pour empocher la mise dans le deuxième set (7 points à 5 à l'issue du tie-break).

Mais le Québécois, même après un mois d'octobre idyllique, n'a su surfer sur ce jeu décisif. Nerveux, il n'a pu dérouler son tennis autrement qu'avec parcimonie, enchaînant les fautes directes et les approximations. En face, un Fritz sans états d'âme et imperturbable sur son service - 8 jeux blancs et 88 % de points gagnés après sa première balle ! - s'est nourri de ces erreurs pour breaker deux fois et sceller sa présence dans le dernier carré. Une sacré prouesse, pour un joueur repêché de dernière minute après la blessure de Carlos Alcaraz. Inattendu et donc sans pression, Fritz a saisi sa carte à fond et poursuivra l'aventure contre Djokovic, en demi-finale. Il est le premier Américain à aller aussi loin au Masters depuis Jack Sock en 2017.

