Novak Djokovic assume et s'assume. Carlos Alcaraz absent, Rafael Nadal à des années-lumière de son meilleur niveau, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas trop loin du leur, Djokovic, lui, a fait du Djokovic. Favori il était à l'entame de cette semaine turinoise, archi-favori le voilà à l'aube de la lutte finale contre Casper Ruud. Un duel déséquilibré sur le papier, même si la régularité du Norvégien, déjà finaliste à Roland-Garros et l'US Open, a quelque chose de remarquable.

"Je veux cette victoire mais je ne serai pas le seul dimanche, a tempéré le "Djoker" après sa demi-finale victorieuse face à Taylor Fritz. J'espère que je serai capable de jouer au niveau où j'ai évolué depuis le début de la semaine pour repartir avec le trophée. Je voulais me retrouver là (en finale, NDLR), en position de remporter un nouveau grand titre, un des plus importants dans notre sport."

Les enjeux seront multiples et tout sauf neutres pour le Serbe. Une victoire lui rapporterait un chèque monumental. Sur le plan sportif, c'est tout aussi vrai. Il joue pour revenir dans le Top 5, ce qui peut sembler anecdotique (ça l'est). Mais il terminerait à 2000 points du numéro un Alcaraz. Sachant qu'il a été privé des... 2000 points de son titre à Wimbledon, il aurait pu boucler cet exercice tout près du jeune Espagnol, malgré ses absences en Australie, à l'US Open, ou encore Indian Wells, Miami, Toronto ou Cincinnati. Pas loin d'être un exploit.

Le plus vieux Maître ?

Pour résumer, ce serait une manière d'achever 2022 sur un point d'exclamation et de rappeler ce qui relève de l'évidence : Novak Djokovic est toujours le meilleur joueur de la planète tennis. A charge pour lui de ne pas coincer contre un Scandinave, comme il l'avait fait il y a deux semaines à l'Accor Arena de Bercy en s'inclinant face à Holger Rune.

Mais par-dessus tout, c'est un nouveau pas dans l'histoire qui attend "Nole". Voilà sept ans qu'il est en quête d'une nouvelle victoire finale au Masters. Depuis 2015, il a toujours échoué, restant à une encablure des six sacres de Roger Federer. Année après année, le record du Suisse dans le tournoi des Maîtres continue donc de tenir. Mais seulement sur un fil. En début de semaine, à son arrivée dans le Piémont, il n'avait pas caché que cette carotte-là ne faisait qu'accroître sa motivation.

Son premier Masters, Novak Djokovic l'avait conquis voilà 14 ans, ce qui ne nous rajeunit pas et lui pas davantage. Il avait tout juste 21 ans. Dimanche, il serait, en cas de victoire, le plus vieux lauréat des ATP Finals. Là aussi, un record détenu pour l'heure par Federer. Le Suisse affichait 30 printemps au compteur en 2011. Djokovic en compte cinq de plus que le Suisse à l'époque.

Davantage d'expérience et, je dirais même, de sagesse

Le jeune "Nole" serait peut-être effaré de découvrir qu'il est toujours là aujourd'hui, et toujours dominateur. Mais il n'aurait alors sans doute pas géré aussi bien les turpitudes et les frustrations d'une saison très particulière, où il n'a pu défendre ses chances à l'Open d'Australie et à l'US Open, entre autres. Dans un entretien au site officiel de l'ATP, il avouait samedi que sa faculté à s'adapter à cette "drôle" de situation était une fierté :

"J'ose espérer que j'évolue, comme tout le monde, et d'une manière positive, espérons-le. Chaque année, nous devenons une personne différente. Bien sûr, selon les circonstances que la vie vous propose, vous essayez de vous adapter à elles et de devenir une meilleure version de vous-même, pas seulement au niveau athlétique, ou des résultats purs, mais simplement d'une manière générale. (...) A mon âge, il y a davantage d'expérience et, je dirais même, de sagesse, dans ma façon de voir les choses dans ma carrière et dans ma vie. Il est certain que je vois le tennis et la vie différemment qu'il y a 15 ans."

Il évolue, oui, mais une chose semble immuable, peut-être pas depuis 2008, mais depuis une bonne décennie, oui : Novak Djokovic reste un prédateur, un chasseur de victoires. De titres. Et de records. Tout cela l'attend encore dimanche. Il faudra une autre version de Casper Ruud que celui, docile, de la finale de Roland ou même celui trop gentillet de Flushing. Parce que Novak Djokovic, lui, sera là. Prêt pour le dernier combat.

