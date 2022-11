Andrey Rublev se montre une nouvelle fois renversant dans cet ATP Finals de Turin. Après avoir disposé de Daniil Medvedev après un match exceptionnel d'intensité, le Russe a vaincu cette fois-ci le Grec Stefanos Tsitsipas (3-6, 6-3, 6-2). Rublev a ainsi obtenu son billet pour les demi-finales de la compétition durant lesquelles il sera opposé à Casper Ruud, samedi.

Il n'est jamais simple d'affronter le joueur ayant remporté le plus de matches sur le circuit de la saison. Encore moins lorsqu'on s'appelle Andrey Rublev et qu'on peine en permanence à imposer sa présence dans les derniers carrés des plus gros tournois. Pourtant, cette fois le Russe a su avoir le dernier mot pour l'emporter contre un adversaire de taille, en grande forme ces derniers temps.

D'abord bousculé, Rublev a montré quelques signes de fébrilité au premier set. Alors que Tsitsipas enchainait les jeux blancs sur sa mise en jeu, le Russe a finalement offert la première manche sur un break dans lequel il a pourtant eu de nombreuses occasions de s'en sortir. Malgré un léger regain de forme de Rublev sur son service lors des jeux suivants, Tsitsipas semblait trop solide pour laisser filer la manche.

Tsitsipas a flanché

Durant la deuxième manche, Rublev est passé à côté du pire. Malmené dès son premier jeu de service, il s'en est finalement sorti de justesse. Les deux joueurs se sont alors livrés un beau duel de serveurs avant que Tsitsipas ne flanche à 4-3 sur un jeu de service très mauvais. Rublev, bien plus en confiance derrière sa première balle, a saisi l'occasion d'égaliser avec un air bien plus conquérant qu'au premier set.

Aussi efficace lors de la dernière manche, Rublev a semblé plus fort que jamais. Plus efficace sur sa mise en jeu ainsi qu'au fond de court, le Russe s'est montré de plus en plus agressif pour faire basculer un Tsitsipas en perdition. Un premier break à 1-1 puis à 4-2 et Rublev s'est envolé vers la victoire, grâce notamment à ses 93% de points gagnés sur ses premières balles. Un succès qui lui permet d'obtenir son ticket pour aller affronter Casper Ruud en demi-finale des ATP Finals samedi, ainsi que de gagner un brin de confiance qui lui a tant manqué lors des précédents grands rendez-vous de sa jeune carrière.

