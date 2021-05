Benoît Paire manque la passe de trois. Battu par l'Allemand Dominic Koepfer (6-7 (8), 7-6 (5), 6-4) dès son entrée en lice au tournoi de Genève, le 36e mondial n'a pas enregistré sa troisième victoire de la saison. La rencontre a notamment été interrompue par la pluie en début de premier set.

C'est bien pour la suite

Pourtant, tout avait bien commencé pour l'Avignonnais. Après avoir empoché un premier set complètement fou, où les deux joueurs ont longtemps joué à celui qui ne voulait pas l'emporter, Paire a maintenu le cap dans le deuxième. Il s'est même retrouvé à deux points du match lors du tie-break. Mais plus solide, Koepfer a fini par recoller au score.

De l'inconstance et de trop rares fulgurances : Paire a encore perdu le fil d'entrée

Dernière manche, même scénario : de la folie, des erreurs... et des regrets pour le Français. En tout et pour tout, il a manqué pas moins de 17 balles de break (sur 19) durant la rencontre. Lors du dernier jeu, à 5-4, l'Avignonnais en a raté trois. Symbolique. Mais malgré son esprit combatif et son implication retrouvée, il s'est incliné en plus de 2h30 de jeu, peu avant 23h.

"J'ai besoin d'entraînement et là, ce soir, j'ai joué deux heures et demie, c'est bien pour la suite. Plus ça dure mieux c'est, parce qu'au moins je récupère une condition physique. J'essaye de m'entraîner, j'essaye de progresser au tennis, j'essaye de jouer comme je sais jouer. Pluie, pas de pluie, peu importe, maintenant j'essaye de m'entraîner au maximum", a-t-il confié après la rencontre dans des propos relayés par L'Equipe.

