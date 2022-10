Bonzi déjà dehors

Il n'avait pas joué ces deux dernières semaines et la reprise a été difficile. Benjamin Bonzi, 67e joueur mondial cette semaine, ne se sera pas éternisé du côté de Gijon (ATP 250). Lundi, le natif de Nîmes a été dominé dès le 1er tour par Thiago Monteiro (65e à l'ATP) en deux manches accrochées (6-4, 7-5) et un peu moins d'une heure et demie (1h27 de jeu). Au 2e tour, le Brésilien défiera la tête de série 2 du tournoi Pablo Carreni Busta.

La différence entre les deux joueurs a été avant tout faite sur les points importants. Bonzi a concédé trois balles de break et a perdu... trois fois son service. Après la perte du premier set, le Français a bien réagi en s'emparant à son tour de l'engagement adverse d'entrée de seconde manche. Mais à 4-1 en sa faveur, il a connu une baisse de régime pour concéder cinq des six derniers jeux.

