Doucement mais sûrement et visiblement, il progresse. Si Dominic Thiem est encore loin du niveau qui lui avait permis de conquérir l'US Open en 2020, son tennis est de plus en plus solide. A Gijon, il a ainsi enchaîné vendredi une troisième victoire cette semaine et ce n'est pas anodin, car c'est seulement la deuxième fois que cela lui arrive sur le circuit - il l'avait fait à Gstaad en juillet sur terre battue - depuis qu'il est revenu de blessure. L'Autrichien a pris le meilleur sur l'Argentin Francisco Cerundolo (29e mondial) en deux manches (6-4, 6-3) et un peu plus d'une heure et demie de jeu (1h33 exactement) en quart de finale du tournoi ATP 250 espagnol.

Ad

Tout n'a pas été parfait pour Thiem, mais il a confirmé qu'il retrouvait avec de plus en plus de régularité sa capacité de percussion côté revers. Cerundolo a ainsi vu passer quelques missiles le long de la ligne sans esquisser la moindre réaction. Et à l'échange, l'Autrichien parvient à mettre de plus en plus de volume dans ses frappes. Surtout sur le plan mental, il n'a pas dévié de son plan, et ce malgré deux débreaks subis dans chaque set.

ATP Gijón Guinard ne verra pas les quarts IL Y A UN JOUR

Thiem a su réaccélérer à 3 jeux partout notamment dans le second acte, pour ne plus lâcher sa proie, avec un excellent pourcentage de premières balles (74 %). Restent cependant des fragilités en coup droit qui pourraient le mettre en difficulté face à son prochain adversaire : Andrey Rublev ou Tommy Paul. L'Autrichien espère atteindre sa première finale sur le circuit depuis le Masters... 2020.

ATP Metz Hurkacz trop fort pour Thiem 22/09/2022 À 16:55