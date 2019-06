David Goffin s’est fait peur mais il sera bien au rendez-vous des quarts de finale à Halle. Le Belge a réussi mercredi à renverser le Moldave Radu Albot (4-6, 6-4, 6-3) au 2e tour après quasiment deux heures de bataille. Battu par Adrian Mannarino à S-Hertogenbosch la semaine dernière, le Belge manque toujours de confiance mais s’est bien battu pour s’en sortir. Il affrontera par la suite le vainqueur du match entre Alexander Zverev (qui a dû se retirer du double en raison d’une blessure au genou) et Steve Johnson.

Rien n’est facile pour David Goffin en 2019. Mais le Belge accumule les matches sur gazon et pourrait bien finir par en tirer les bénéfices. Gêné à l’échange par la régularité de Radu Albot, il a mal commencé son match mercredi, concédant un break qu’il n’a pu rattraper dans le premier set. Mais à force de persévérance, il a fini par retourner l’affaire en prenant l’engagement adverse à 5-4 et la deuxième manche par la même occasion. Ce tournant lui a permis de se relâcher et de faire la différence d’entrée dans le troisième acte. Il s’est ensuite montré solide sur son service (63 % de premières, 86 % de points gagnés derrière et 9 aces) pour valider son succès.

Vidéo - Les temps forts de la victoire de Goffin sur Albot 03:35

Khachanov a le dernier mot contre Struff

Karen Khachanov enchaîne aussi en Westphalie. Le Russe a enregistré une victoire importante pour sa confiance face à l’un des hommes en forme du moment, l’Allemand Jan-Lennard Struff. Il lui a fallu trois sets (6-3, 3-6, 6-4) et 1h43 pour s’en sortir contre un adversaire, soutenu par tout le public du Gerry Weber Stadion. En quart de finale, il pourrait retrouver Matteo Berrettini qui l’avait battu la semaine dernière à Stuttgart. L’Italien est opposé à son compatriote Andreas Seppi au 2e tour.

Ce match sentait la poudre et il n’a pas déçu. Khachanov et Struff ont, chacun à leur tour, tenté d’imposer leur puissance, mais c’est finalement le Russe qui a eu le dernier mot. Handicapé par un pourcentage de premières balles trop moyen (51 %), l’Allemand pensait pourtant avoir fait le plus dur en convertissant sa seule opportunité de break dans le deuxième set qu’il a remporté dans la foulée. Mais il a craqué dans le "money time", se montrant un peu fébrile lorsqu’il a dû servir pour rester dans la partie à 5-4 contre lui dans la manche décisive.