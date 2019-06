Gasquet prend déjà la porte

Richard Gasquet a été sèchement éliminé 6-1, 6-4 par Roberto Bautista Agut (N.20) au deuxième tour du tournoi sur gazon de Halle (Allemagne), sans avoir jamais réussi à entrer dans le match. L'Espagnol rencontrera en quart de finale le vainqueur du match opposant Jo-Wilfried Tsonga à Roger Federer, prévu en fin de programme jeudi.

Interrogé sur la facilité de sa victoire, obtenue en une heure et deux minutes, Bautista a déclaré: "Nous nous connaissons très bien, nous avons passé beaucoup de temps à nous entraîner ensemble. J'ai vraiment fait un bon match aujourd'hui, ce sont des choses qui arrivent parfois au tennis".

Dès le deuxième jeu, le Biterrois, qui a fêté mardi ses 33 ans, a perdu son service et s'est retrouvé mené 3-0. Incapable de tenir l'échange en fond du court, il n'a jamais menacé son adversaire de 31 ans, vainqueur cette saison du tournoi de Doha après avoir éliminé Djokovic en demi-finale. Après avoir concédé un deuxième break, le Français, tombé à la 54e place mondial (son plus mauvais classement depuis 2010) a lâché le premier set 6-1.

Il a trouvé plus de constance sur son propre engagement dans la deuxième manche, les deux joueurs remportant leurs services jusqu'à 4-4. Mais Gasquet a finalement perdu le sien sur une double faute (4-5) et Bautista n'a eu aucun mal à conclure avec un jeu blanc, et une victoire empochée dès sa première balle de match.

Le Français quitte Halle une semaine après avoir perdu son titre la semaine dernière à 's-Hertogenbosch où il a été éliminé en demi-finale par l'Australien Jordan Thompson.Bautista mène désormais 3 victoires à 1 dans ses confrontations contre Gasquet, mais celle-ci était leur toute première sur gazon.