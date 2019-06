Jo-Wilfried Tsonga retrouve des couleurs sur gazon. Le Manceau a remporté mardi le duel 100 % tricolore qui l’opposait à Benoît Paire au 1er tour à Halle en deux sets (6-4, 7-5) et 1h18 de jeu. Battu d’un rien à Stuttgart par Milos Raonic la semaine dernière, il a montré ses belles dispositions sur une surface qui sied à merveille à son jeu. Mais la suite s’annonce plus compliquée puisqu’il pourrait affronter Roger Federer, opposé à John Millman en fin d’après-midi, lors de son prochain match.

C’était le deuxième choc franco-français programmé d’entrée à Halle et, à l’instar du premier entre Pierre-Hugues Herbert et Gaël Monfils la veille, il n’a pas tenu toutes ses promesses. Jo-Wilfried Tsonga a ainsi pris d’entrée les devants, en profitant des approximations d’un Benoît Paire qui disputait son premier match sur herbe cette saison. L’Avignonnais a ainsi commis deux doubles fautes et une erreur en revers pour concéder le break dès le premier jeu du match, un handicap qu’il n’a pu rattraper dans le set inaugural (6-4).

Tsonga a fait parler la poudre

Car de l’autre côté du filet, Tsonga s’est, lui, montré très solide au service avec 61 % de premières balles, et surtout 86 % de points gagnés derrière et 16 aces pour une seule double faute. Le Manceau a fait étalage de sa puissance, envoyant notamment un boulet de canon à 229 km/h qui a fait murmurer le Gerry Weber Stadion. En coup droit, il a aussi dicté le jeu dès son deuxième coup de raquette et ne s’est retrouvé que rarement en posture défensive sur ses engagements.

Malgré une frustration apparente et un avertissement récolté, Benoît Paire est resté dans son match, se montrant un peu plus offensif (10/13 au filet) dans un deuxième set beaucoup plus indécis. Et l’Avignonnais a quand même fait le spectacle, à sa façon. Après avoir lâché sa raquette sur un service, il s’est amusé à renvoyer la balle par-dessus le filet en jonglant à la manière d’un joueur de football. Tsonga s’est pris au jeu, les deux hommes offrant une séquence de franche rigolade digne d’une exhibition aux spectateurs.

La partie a néanmoins repris son cours et Tsonga, toujours aussi sérieux, a profité d’une légère baisse en première balle de Paire, pour faire l’effort à 5 jeux partout. S’il a dû effacer une balle de break (la seule du match pour son adversaire) sur le jeu suivant, le Manceau a bien conclu la partie dans la foulée. S’il parvient à maintenir ce niveau au service, il pourrait bien devenir dangereux dans les jours voire les semaines à venir à Wimbledon.