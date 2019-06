Herbert écarte un Monfils hors sujet

Gaël Monfils n’y arrive décidément pas sur gazon. Le numéro 1 français s’est incliné dès son entrée en lice lundi à Halle face à son compatriote Pierre-Hugues Herbert, 43e joueur mondial, en deux sets (7-6, 6-4) et 1h40 de jeu. Une semaine après sa défaite dès le 2e tour à Stuttgart, le Parisien a semblé jouer à moitié ce match et sans fil conducteur. Herbert, de son côté, poursuit son aventure en Allemagne où il affrontera par la suite Rudolf Molleker ou Sergiy Stakhovsky.

S’il était apparu volontaire et motivé à Stuttgart malgré la défaite, Gaël Monfils est retombé dans ses travers à Halle. Dès les premiers points de sa partie face à Pierre-Hugues Herbert, il a affiché un agacement et une mauvaise volonté qui n’annonçaient rien de bon. Et il n’a jamais su se départir de cette attitude pour le moins discutable contre un Pierre-Hugues Herbert sérieux du début à la fin et qui a mérité sa victoire, sans jouer son meilleur tennis loin s’en faut.

Vidéo - Offensif et appliqué, Herbert a dominé un Monfils trop dilettante 02:37

Un Monfils des mauvais jours

L’Alsacien a eu le mérite de se montrer agressif dès les premiers coups de raquette, s’octroyant le break d’entrée en montant au filet et en exécutant un retour gagnant parfait. Solide sur ses engagements, il ne s’est pas attardé sur les états d’âme d’un Monfils qui s’est d’abord plaint du gazon glissant (un grand classique) puis de la légèreté de la balle. Le Parisien a miraculeusement écarté par la suite des balles de double break, avant de profiter d’une chute de concentration de son adversaire pour refaire son retard (5-5).

Mais lors du jeu décisif, la "Monf’" a multiplié les cadeaux, dont deux doubles fautes, pour finalement laisser logiquement la première manche à Herbert à sa cinquième opportunité (7-6(6)). Prompt comme souvent à faire le spectacle, à l’image d’un passing somptueux dos au filet, le 16e joueur mondial n’est toutefois jamais parvenu à se concentrer durablement. Après une lourde chute sur le gazon, il a concédé le break fatidique à 5-4 contre lui dans le second acte sur une dernière faute en revers. Difficile dans ces conditions d’espérer le voir performant à Wimbledon.