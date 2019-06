Richard Gasquet n’a pas eu à forcer son talent. Pour son entrée en lice sur le gazon de Halle mardi, le Biterrois s’est sereinement imposé face à l’Allemand Peter Gojowczyk, 121e joueur mondial, en deux sets (6-3, 6-4) et 1h09 de jeu. Appliqué, il a profité des nombreuses erreurs adverses pour faire la différence. Au 2e tour, il retrouvera le vainqueur du match entre l’Américain Taylor Fritz et l’Espagnol Roberto Bautista Agut.

Demi-finaliste la semaine dernière à S-Hertogenbosch, Richard Gasquet retrouve peu à peu le rythme de la compétition. Sorti du top 50 cette semaine pour la première fois depuis 2010, le Français ne s’en soucie guère : sur le gazon allemand mardi, il s’est senti à son aise (comme toujours sur cette surface) et a régalé, par séquences, techniquement. Son adversaire, qui n’a plus gagné sur le circuit depuis un premier tour à Budapest voici deux mois, lui a aussi facilité la tâche en accumulant les grossières fautes.

Gojowczyk a bien aidé Gasquet

Gasquet a démarré idéalement la partie en prenant d’entrée le service adverse : après 7 petites minutes de jeu, il menait déjà 3-0. Serein sur son service, il a eu plusieurs occasions de double break qu’il n’a pas réussi à saisir mais il a tenu son avantage sans trembler pour virer en tête (6-3). Le Biterrois a plutôt pas mal servi (57 % de 1ères balles, 8 aces) pour se mettre à l’abri.

Gasquet a aussi décoché quelques belles flèches en revers long de ligne et a utilisé le slice à bon escient. Il s’est montré solide dans l’ensemble mais un peu passif dans les moments chauds avec un taux de conversion de ses balles de break très faible (2/11). Mais Gojowczyk, qui a très mal servi (47 % de 1ères en jeu seulement) lui a fait des cadeaux bienvenus, à l’image de cette volée décentrée pour concéder sa mise en jeu à 1-1 dans le second acte. Il n’en fallait pas plus au Tricolore pour valider son billet pour le 2e tour.