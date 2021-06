Deux sets serrés, mais deux sets gagnés : Roger Federer s'est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi de Halle à l'occasion de son grand retour sur gazon, lundi. Face à Ilya Ivashka (90e mondial), la tête de série numéro 5 du tournoi allemand s'est imposée sans trop de souci, restant solide sur sa mise en jeu et profitant du meilleur moment de la partie, à savoir le dernier jeu du match, pour réaliser l'unique break dans cette rencontre (7-6 (4), 7-5). Et voilà le maestro helvétique lancé vers un possible onzième sacre à Halle au cours de sa carrière professionnelle.

