Tennis

ATP 500 - Un marathon pour passer au deuxième tour : Ugo Humbert regoûte à la victoire à Halle

HALLE - Le tenant du titre est toujours en course, mais que ce fut difficile pour Ugo Humbert. A Halle, le Français a eu besoin de 2h43 pour s'imposer face au qualifié Radu Albot. Un succès en 3 sets (6-7, 7-6, 7-5) pour Humbert qui vit une année 2022 plus que compliquée (seulement 5 succès cette saison). Regardez les tournois de Halle et du Queen's en direct sur Eurosport

00:02:55, il y a une heure