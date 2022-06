Tennis

ATP Halle - Carreno Busta - Rune : Le résumé

ATP HALLE - Pablo Carreno Busta a fait valoir son expérience pour franchir le 1er tour sur le gazon allemand face à l'un des hommes en forme du moment lundi. L'Espagnol a ainsi pris le meilleur face au jeune et talentueux Holger Rune (6-3, 7-6). Très à l'aise à la volée, Carreno Busta a été plus incisif et a su serrer le jeu dans le tie-break du second set. Retrouvez le résumé en vidéo.

