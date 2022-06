Sa persévérance a fini par être récompensée. Rien ne fut facile ce lundi pour Ugo Humbert pour son entrée en lice dans le tournoi de Halle dont il est tenant du titre, mais il est parvenu à franchir le premier obstacle de sa semaine. Après trois défaites consécutives - 2e tour de Lyon, 1er tour de Roland-Garros et 1er tour de Stuttgart -, le Messin a renoué avec la victoire en renversant le Moldave Radu Albot, 116e mondial, sur le score de 6-7, 7-6, 7-5 en près de trois heures de jeu (2h44 précisément). Au 2e tour, il sera opposé à Hubert Hurkacz, tête de série 5, ou au qualifié et serveur-volleyeur Maxime Cressy.

Quand la confiance manque, qu'il est dur de remporter un match de tennis. Ugo Humbert l'a expérimenté lundi : alors qu'il avait toutes les armes et le niveau pour s'imposer en deux manches - il a tout de même frappé 49 coups gagnants pour 25 fautes directes -, le Français a trouvé le moyen de se faire peur. Comment ? En se montrant d'une inefficacité coupable sur ses occasions de break. Avant d'y parvenir enfin sur l'ultime jeu de la partie, il avait ainsi manqué ses 8 premières opportunités, dont 4 dès le 6e jeu du match au cours duquel il a même mené 0/40. Résultat : Albot a pris confiance et s'est montré plus entreprenant pour lui chaparder le tie-break du premier set.

