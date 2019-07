Dans un match plaisant et animé, c'est Jérémy Chardy qui a fini par prendre le dessus sur son compatriote Benoit Paire. A Hambourg, le Palois de 32 ans s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi en éliminant Paire en trois manches et 2h34 de jeu (6-7[4], 7-5, 6-3). Chardy pourrait retrouver un autre français au deuxième tour puisqu'il affrontera le vainqueur du match entre l'Indien Sumit Nagal, sortant des qualifications, et Richard Gasquet.

Après une première manche accrochée et perdue au tie-break, Jérémy Chardy avait toutes les raisons de se crisper face à son ami et compatriote. Mais le droitier a confirmé sa bonne forme du moment, aussi bien tennistiquement que mentalement, et est resté dans son match pour finalement remporter les deux manches suivantes. Après avoir breaké son compatriote dès l'entame de deuxième manche, Chardy s'imaginait dérouler tranquillement ce deuxième set en s'appuyant sur un service solide (61% de 1er service sur l'ensemble du match). Mais à 4-5, le Palois a perdu son service pour la première et dernière fois du match, voyant ainsi Paire revenir à égalité 5-5.

Encore une fois très solide dans le jeu suivant, Chardy a breaké une nouvelle fois le numéro 28 mondial au classement ATP avant de conclure la deuxième manche sur son service. Un nouveau break d'entrée de troisième set et un dernier pour conclure la rencontre ont finalement permis à Jérémy Chardy de valider son billet pour le deuxième tour en Allemagne. Eliminé la semaine dernière en quart de finale à Bastad par Nicolas Jarry, vainqueur du tournoi, après avoir notamment éliminé Pablo Carreno Busta et Cristian Garin, Chardy poursuit ainsi sa route sur la terre battue allemande.

Jérémy Chardy - Bastad 2019Getty Images

De son côté Benoit Paire qui n'avait plus joué depuis le 8 juillet et sa défaite en huitième de finale à Wimbledon contre Roberto Bautista Agut, a semblé à court physiquement. En fin de match l'Avignonnais a même semblé "balancer" la rencontre, comme pressé d'en finir au plus vite. Jérémy Chardy n'en demandait pas tant.