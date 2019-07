Ce match a dû paraitre interminable pour les spectateurs de l'ATP d'Hambourg. Nikoloz Basilashvili s'est imposé au bout du suspens en trois sets (6-4, 4-6, 7-6 (5)) contre Alexander Zverev et pourra défendre son titre dimanche contre le vainqueur de la demie entre Andrey Rublev et Pablo Carreno Busta. L'Allemand a bénéficié de deux balles de match dans le troisième set puis s'est complètement effondré.

Le numéo 5 mondial va pouvoir avoir des regrets. Mené d'entrée de match, il est pourtant parvenu à retourner la situation dans le deuxième et à toucher du bout des doigts cette finale. Seulement du bout des doigts puisqu'après avoir mené 5-3 dans le troisième set, et perdu deux balles de match, il a été incapable de se montrer dangereux pour son adversaire, qui lui, est monté en puissance. Et pourtant, avec 14 aces contre 4, Zverev aurait pu y croire. C'était sans compter sur ses 4 balles de break converties sur 20 (4 sur 8 pour Basilashvili) et ses 4 balles de break sauvées, contre 16 pour le tenant du titre.