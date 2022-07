La logique a été respectée. Ce samedi, Carlos Alcaraz, 6e joueur mondial et tête de série n°1, s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 500 de Hambourg en Allemagne, sur terre battue, après sa victoire contre le Slovaque Alex Molcan, 48e joueur mondial, en deux sets (7-6 (2), 6-1) et 1h35 de jeu.

En finale, l'Espagnol affrontera l'Italien Lorenzo Musetti, pour qui ce sera une grande première à ce stade de la compétition. Le 62e joueur mondial a sorti, plus tôt dans la journée, l'Argentin Francisco Cerundolo, 30e joueur mondial et titré la semaine dernière à Bastad, en deux manches (6-3, 7-6 (3)) et 1h56 de jeu. En jeu, un sixième titre à aller chercher pour Alcaraz, le cinquième cette année.

Alcaraz, futur numéro quatre mondial ?

L'Espagnol a dû assurer, le temps d'un set. A chaque fois qu'il a fait le break, à deux reprises, dans cette première manche, il s'est fait débreaker juste derrière. Pourtant, à 5-3, le numéro six dans la hiérarchie mondiale a alors eu la possibilité de conclure cette manche une première fois, avant deux autres occasions dans le jeu suivant, sur le service de son adversaire du jour.

Mais il était dit que ce set allait donc se conclure au tie-break. Un jeu décisif à sens unique, mais la tête de série n°1, auteur de 32 coups gagnants (contre 19), a finalement dû s'y reprendre à trois fois avant de parvenir enfin à ses fins (7-6 (2)). Pour la deuxième et dernière manche, ce fut donc une autre histoire. Alex Molcan, qui a enchaîné les erreurs (19 fautes directes contre 14), a déjoué, perdant alors trois de ses quatre services, dont le dernier blanc, pour offrir, sur un plateau, cette rencontre à l'Espagnol (6-1).

Lundi prochain, Carlos Alcaraz pourrait être le nouveau numéro quatre mondial, à seulement 19 ans. Pour cela, il lui reste évidemment une dernière marche à franchir. Quand on sait que le principal intéressé n'a toujours pas perdu de finale sur le circuit ATP...

