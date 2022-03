Ce genre de duel est toujours particulier. Une semaine après avoir porté ensemble le maillot bleu de l'équipe de France de Coupe Davis, Benjamin Bonzi (62e mondial) et Arthur Rinderknech (57e) se retrouvaient face-à-face sur le court numéro 9 d'Indian Wells pour un 1er tour fratricide jeudi. Et c'est le moins bien classé des deux qui l'a emporté en deux sets (6-3, 7-5) et 1h21 de jeu. Pour la deuxième fois de sa carrière, Bonzi, 25 ans, a ainsi gagné un match en Masters 1000. Pour aller plus loin, il devra se défaire au 2e tour de l'Italien Lorenzo Sonego, tête de série 21 du tournoi.

Ad

Deux jours après avoir partagé une séance d'entraînement, ils ont dû en découdre sur le court. Entre Benjamin Bonzi et Arthur Rinderknech, qui ont connu des progressions similaires au classement ces deux dernières saisons et s'entendent comme larrons en foire, il ne devait en rester qu'un jeudi, et le premier s'en est le mieux sorti dans les conditions venteuses de ce début de tournoi. Plus régulier à l'échange, plus solide et alerte, le Nîmois de naissance a mieux géré ce match entre compatriotes.

Coupe Davis Rinderknech met les Bleus sur de bons rails 04/03/2022 À 16:02

Pourtant, Rinderknech avait fait le break d'entrée, mais ce n'était qu'un mirage. Bonzi a rapidement trouvé son rythme à l'échange, alignant cinq jeux consécutifs entre 0-2 et 5-2, avant d'enlever le premier set. La suite a été plus serrée, les serveurs imposant successivement leur loi. Mais en manque de sensations, aussi bien avec le vent que contre, Rinderknech a commis trop de fautes et n'a pas pu compter assez sur sa première (48 %). Après avoir sauvé une balle de break à 4-4, il a cédé une fois de trop son engagement à 5-5. Et Bonzi ne s'est pas privé de conclure dans la foulée.

"Si Murray et Lendl collaborent de nouveau, c'est qu'il peut se passer encore quelque chose"

ATP Marseille Pas de finale pour Bonzi, frustré par Rublev 19/02/2022 À 16:07