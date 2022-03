Tennis

Indian Wells : 4 balles de match pour arriver à ses fins : les temps forts de Tsitsipas-Sock en images

Retrouvez en images les temps forts de la victoire de Stefanos Tsitsipas en trois manches face à Jack Sock (7-6, 3-6, 7-6) au 2e tour du Masters 1000 d'Indian Wells, dimanche. Le Grec a mis plus d'une heure et demie pour se débarrasser de l'Américain et a eu besoin de 4 balles de match pour se qualifier pour le 3e tour, où il affrontera un aure US : Jenson Brooksby.

00:02:51, il y a 2 heures