Tennis

"La mauvaise passe d'Alexander Zverev est la plus grande surprise de ce début de saison"

Alexander Zverev n'est plus le joueur de la saison 2021 qui lui avait souri sur plusieurs tableaux. Il n'est que l'ombre de lui-même en ce début d'année 2022 et sa sortie de piste au 2e tour du Masters 1000 d'Indian Wells est venue confirmer cela. Plus forte que la renaissance de Nadal, c'est la plus grosse surprise jusqu'ici de la saison pour Laurent Vergne et Arnaud Di Pasquale dans DiP Impact.

00:03:53, il y a 36 minutes