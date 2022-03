Cela faisait dix ans que le public californien attendait cela. Pour la première fois depuis John Isner en 2012, un Américain jouera la finale à Indian Wells dimanche. Taylor Fritz, 20e joueur mondial, a ainsi maîtrisé en deux sets serrés (7-5, 6-4) et un peu moins de deux heures de jeu (1h51 précisément) Andrey Rublev samedi en demie, mettant fin à la série de 13 victoires du Russe sur le circuit. Ce succès à domicile pour le natif de Rancho Santa Fe en Californie lui permet d'atteindre sa première finale en Masters 1000 où il défiera soit Rafael Nadal, soit Carlos Alcaraz.

D'entrée, Taylor Fritz a montré à son rival, pourtant mieux classé, qu'il voulait plus que tout l'emporter, à l'image d'une agressivité de tous les instants à la relance, notamment sur seconde balle. Résultat : un break d'entrée et même trois balles de double break à 4-1. Incapable toutefois de les convertir, il a bien failli le regretter quand Andrey Rublev a débreaké alors que l'Américain servait pour le set à 5-3. Mais Fritz a su reprendre ses esprits et ses initiatives ont finalement payé pour virer en tête après plus d'une heure de combat.

Rublev a payé cher sa nervosité

Frustré de ne pas avoir pu faire tourner le set à son avantage et par son trop grand déchet en général (30 fautes directes), Rublev en a frappé sa raquette de rage avec le poing et s'est ouvert la main droite. Un événement pas de nature à le relancer et qui l'a forcé à prendre un temps mort médical. Le Russe a d'ailleurs fini par payer sa nervosité.

Alors que le second acte faisait la part belle aux serveurs et qu'il semblait capable de prendre l'avantage physiquement, il a encore craqué quand il ne le fallait pas : à 5-4 contre lui sur son service. A 30/30, Rublev a ainsi commis une énorme faute sur un coup droit penalty, donnant une balle de match à son adversaire. Et Fritz ne s'est pas fait prier pour convertir l'offrande s'engageant pleinement dans son retour de revers sur seconde balle. Le plus audacieux l'a donc emporté, pour la plus grande joie des spectateurs californiens.

