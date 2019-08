Il était grandissime favori et il n’a pas déçu. Dominic Thiem est devenu prophète en son pays en raflant la mise samedi à Kitzbuhel, une première pour lui en 9 participations, au terme d’une finale perturbée par la pluie face à Albert Ramos Vinolas, 69e joueur mondial, qui restait sur un titre à Gstaad la semaine dernière et 9 victoires d’affilée sur le circuit. Thiem l’a emporté en deux sets (7-6, 6-1) et un peu plus d’une heure et demie pour la plus grande joie d’un public autrichien totalement acquis à sa cause. Il rejoint Roger Federer et Novak Djokovic avec trois titres glanés en 2019.

