Casper Ruud, 14e joueur mondial, a remporté samedi soir le tournoi ATP 250 de Kitzbühel, face à Pedro Martinez (97e) en trois sets (6-1, 4-6, 6-3). Cette finale a été interrompue plusieurs heures par la pluie et s'est terminée peu avant minuit. C'est la suite d'une belle série pour Ruud puisqu'il a remporté dans les Alpes autrichiennes sa troisième finale consécutive, après celles de Bastad et de Gstaad. C'est aussi sa 5e victoire sur le circuit ATP. A 22 ans seulement, Ruud fait aussi bien qu'Andy Murray, le dernier joueur à avoir remporté trois tournois d'affilée sur le circuit ATP, en octobre 2011: l'ancien numéro 1 mondial s'était imposé à Bangkok, Tokyo et Shanghai, en trois semaines.

ATP Kitzbühel Pas de première finale pour Rinderknech, stoppé par Ruud HIER À 17:50

ATP Gstaad La marche était trop haute pour Gaston 25/07/2021 À 11:12