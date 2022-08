ATP Los Cabos

Plus qu'un "petit" matches pour débloquer son compteur cette saison. Daniil Medvedev est en finale du tournoi mexicain de Los Cabos, où il a signé son retour après un mois et demi d'absence. Le Russe a gagné son ticket pour le dernier match de la semaine en éliminant Miomir Kecmanovic 7-6 (7/0), 6-1. Dimanche, il tentera de s'offrir son premier titre de la saison contre le Canadien Félix Auger-Aliassime (9e) ou le Britannique Cameron Norrie (12e).

Pour son retour à la compétition, Daniil Medvedev, qui a manqué Wimbledon en raison de l'invasion russe en Ukraine, engrange de la confiance. Cette semaine, il n'a toujours pas lâché le moindre set. Et samedi, s'il a dû s'employer un petit peu plus, il s'est rassuré encore un peu plus. "Le match a été très difficile. Il a bien commencé et le premier set était d'un grand niveau. Tant de points difficiles, tant de points où je sentais que j'étais proche de prendre l'avantage. Mais au final le tie-break était génial", a commenté N.1 mondial.

Medvedev a ensuite écœuré Kecmanovic

Après avoir perdu son service en premier pour permettre à Miomir Kecmanovic de mener 4 à 1 dans la première manche, Daniil Medvedev a en effet su se reprendre pour rectifier le tir. Il a alors imposé de plus en plus son jeu face au Serbe, qui était jusque là serein pour sa troisième demi-finale de la saison. Et quand le tie-break est arrivé pour déterminer à qui sera cette première manche, le patron du circuit avait retrouvé toutes ses sensations pour dérouler (7/0).

Rester focus et très agressif pour continuer d'écœurer son adversaire, le deuxième set n'a alors été qu'une formalité pour Daniil Medvedev, qui s'est appuyé sur son service pour assoir sa domination (12 aces).

