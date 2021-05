Tennis

ATP Lyon - Gasquet - Schwartzman : Le résumé

ATP LYON - Richard Gasquet, 52e mondial, a remporté jeudi son huitième de finale au tournoi ATP de Lyon en un peu plus d'une heure et demie et deux sets (6-3, 7-5) contre l'Argentin Diego Schwartzman (10e). C'est la première fois depuis près de deux ans que le Biterrois bat un membre du Top 10. Retrouvez les meilleurs moments du match en vidéo.

00:01:16, il y a une heure