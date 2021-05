Elle a mis du temps à arriver, mais elle est bien là ! La deuxième victoire de Benoît Paire cette saison s'est dessinée, mardi, en début de soirée, au premier tour du Masters 1000 de Madrid, contre le Géorgien Nikoloz Basilashvili (6-4, 7-5). Encouragé par un public acquis à sa cause, et concentré du début à la fin, le Français a montré un comportement rageur et déterminé qu'on ne lui connaissait (presque) plus.

Alors que tout n'a pas été simple, il n'a jamais lâché dans ce match, et c'est devenu assez rare pour le souligner. Notamment dans la seconde manche, quand après avoir servi pour le gain de la rencontre à 5-3, il a vu son adversaire revenir à 5 jeux partout. Puisant son énergie dans le public présent dans la capitale espagnole, Benoît Paire a serré le jeu et a signé un beau succès en 1h13, d'autant plus contre le 31e joueur mondial, récent vainqueur de l'Open de Munich.

ATP Monte-Carlo Et finalement il a craqué : Accrocheur, Paire s'arrête déjà 11/04/2021 À 16:16

Tsitsipas l'attend sur le Central

Tout n'a pas encore été parfait, certes, mais le Français, dernier tricolore encore en lice à Madrid, peut avoir plusieurs motifs de satisfaction après ce match. Comme son service par exemple. Paire a pu s'appuyer sur lui pour gagner des points gratuits, avec par exemple 14 aces. Autre point positif, il a certes concédé 11 balles de break, mais seulement 3 d'entre elles ont été converties par Basilashvili, preuve d'une solidité mentale retrouvée.

Au contraire, Paire a lui breaké 5 fois lors de ce match, et sur la dernière d'entre elles, également la troisième balle de match, le Français n'a pas laissé de chance au Géorgien avec un revers puissant, un de plus. La joie et les cris du Français ont symbolisé la portée de cette victoire pour l'Avignonnais, qui est venu directement célébrer avec les quelques fans présents. Prochain tour dès mercredi pour Benoît Paire, qui sera cette fois-ci opposé à Stefanos Tsitsipas, sur un court plus grand, le Central de la "Caja Majica" et dans une ambiance propice au spectacle qui devrait lui convenir. Quand il joue comme ça, Paire peut nourrir quelques ambitions.

ATP Miami Paire : "Me suspendre ? Je ne vois pas pourquoi, je fais mon maximum" 27/03/2021 À 22:59