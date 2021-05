Tennis

L'énorme chance de Ruud, la précision de Fognini : Le Top 5 des plus beaux points madrilènes

MASTERS 1000 MADRID - Qui dit fin de tournoi, dit "Hot Shots" ! Voici les 5 plus beaux points du tournoi de la capitale espagnole, avec des coups fumants, des coups chanceux et des précisions diaboliques des Ruud, Bublik et autres Fognini qui ont régalé la galerie cette semaine.

00:01:44, il y a 42 minutes