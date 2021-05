Le contexte

Deux hommes en forme. Si l'affiche de la finale du Masters de Madrid n'est pas tout à fait celle qui était attendue au début du tournoi, elle n'a finalement rien d'irrationnel non plus. D'un côté, Alexander Zverev, décevant depuis le début de l'année mais particulièrement convaincant depuis le début de semaine, est monté en puissance au fil des jours. Ce, jusqu'à éteindre Rafael Nadal en quarts, alors que l'Espagnol était lui aussi en quête de certitudes avant Roland. De nouveau en confiance, confortable pour battre un Dominic Thiem encore convalescent en demies, Sascha a bien profité de conditions qui favorisent son jeu et sa puissance.

De l'autre, Matteo Berrettini, l'un des joueurs en vue du printemps. À Belgrade, L'Italien a décroché le 4e titre de sa carrière en battant Aslan Karatsev. Et retrouvé, peu à peu, son meilleur niveau après s'être remis d'une blessure aux abdominaux contractée à l'Open d'Australie. Éliminé d'entrée à Monte-Carlo, le géant romain s'imaginait revenir au top d'ici quelques semaines. Il a avancé son programme : de nouveau surpuissant en coup droit, impérial au service, Berrettini a confirmé en matant celui que tout le monde surveillait jusqu'ici, Casper Ruud, samedi. Lui aussi redevient un homme particulièrement redoutable sur la terre madrilène.

Le face à face

Avantage Zverev sur l'ensemble des confrontations (2-1). Mais égalité parfaite sur terre battue. Avant cette finale, les deux hommes se sont affrontés deux années de suite au même stade, à Rome. L'Allemand avait remporté la première confrontation (7-5, 6-2), l'Italien la deuxième en 2019 (7-5, 7-5).

Cette même année, Sascha avait dominé Berrettini à Shanghai, sur dur (6-3, 6-4).

Leurs parcours

Alexander Zverev

2e tour - bat Kei Nishikori (JAP) : 6-3, 6-2

1/8e de finale - bat Daniel Evans (GBR) : 6-3, 7-6

1/4 de finale - bat Rafael Nadal (ESP, N.1) : 6-4, 6-4

1/2 finale - bat Dominic Thiem (AUT, N.3) : 6-3, 6-4

Huit mois après Flushing, Zverev n'a pas manqué ses retrouvailles avec Thiem

Matteo Berrettini

2e tour - bat Fabio Fognini (ITA) : 6-3, 6-4

1/8e de finale - bat Federico Delbonis (ARG, Q) : 7-6, 6-4

1/4 de finale - bat Cristian Garin (CHI, N.16) : 5-7, 6-3, 6-0

1/2 finale - bat Casper Ruud (NOR) : 6-4, 6-4

Berrettini n'a pas tremblé contre Ruud

Les chiffres à connaître

0. Zverev n'a pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi. Le tout en ayant joué Nadal puis Thiem.

1. Berrettini va disputer sa première finale en Masters 1000. Jusqu'ici, il n'avait joué que des finales d'ATP 250 (5 au total pour 4 titres).

3. En quarts, Zverev est devenu le 10e joueur à battre Nadal une 3e fois d'affilée.

5. Depuis le début du tournoi, Zverev a perdu sa mise en jeu à 5 reprises seulement.

8. Face à Ruud en demies, Berrettini n'a concédé que 8 points sur son service.

Ils ont dit

Alexander Zverev :

Il joue exceptionnellement bien cette semaine. J'ai vu la fin de la nuit dernière où il a remporté 11 jeux de suite. Il était presque injouable. Il frappait la balle très fort et servait extrêmement bien. Ça va être difficile.

Matteo Berrettini :

Il joue vraiment bien. Il est solide, il sert bien, il bouge bien pour sa taille. Il a battu Rafa et Dominic, probablement les meilleurs joueurs sur terre battue. Ça va être un match difficile, mais je suis en finale. Je suppose que les deux meilleurs gars vont jouer l'un contre l'autre.

Notre avis

Deux joueurs aux états de forme similaires, deux profils assez semblables également. Zverev et Berrettini vont offrir une opposition très musclée et très serrée. Mais l'Allemand a probablement deux avantages : l'expérience, d'abord, lui qui est plutôt un habitué des finales de M1000 et qui s'est déjà imposé ici même, en 2018.

Sascha pourrait aussi profiter de la variété de son jeu pour déboulonner le Romain. Même si le géant italien a démontré face à Ruud qu'il pouvait aussi rivaliser dans d'autres secteurs. Et faire la différence avec son énorme coup droit. Ça va cogner fort des deux côtés mais Zverev a plus de certitudes et de confiance.

Notre pronostic : Zverev, en deux sets.

