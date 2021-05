Il n’a pas retrouvé toute sa superbe, mais l’air de rien, le voilà déjà en quart de finale d’un Masters 1000. Dominic Thiem est en train de trouver ce qu'il était venu chercher à Madrid pour son retour à la compétition sur terre battue : des matches, des victoires et de la confiance. L'Autrichien a bataillé jeudi pour se défaire d'Alex de Minaur (7-6, 6-4) en 1h51, mais il a assuré l'essentiel en deux sets. Tête de série numéro 3 du tournoi, il tentera de rallier les demi-finales (comme lors de la dernière édition du tournoi en 2019) soit face à Andrey Rublev, soit contre John Isner.

Rien n'a été simple pour Thiem qui s'est battu toute la partie contre un adversaire accrocheur, mais aussi et surtout contre lui-même. Un break concédé d'entrée, de nombreuses fautes en longueur des deux côtés et une première balle pas toujours au rendez-vous : les sensations du jour étaient clairement moyennes. Mais mentalement, le numéro 4 mondial, qui avait pris une pause justement pour retrouver de la fraîcheur ces dernières semaines, était bien présent. Et il a su prendre son temps et travailler De Minaur au corps pour prendre peu à peu le dessus.

