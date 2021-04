Les amoureux de tennis ne rêvent que de ça. Une semaine après leur magnifique finale jouée à Barcelone, Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas abordent le Masters 1000 de Madrid comme favoris. Pour Nadal, pas besoin de vous dire pourquoi il tient ce rang, son palmarès parle pour lui. Pour Tsitsipas, son début de saison de terre, et sa performance en finale au "Conde de Godo", ont été trop impressionnantes pour le placer comme outsider. On le rappelle, le Grec a remporté le premier M1000 sur ocre à Monte-Carlo.

Les deux hommes ont appris vendredi soir leur sort pour le tournoi madrilène : Rafael Nadal, tête de série n°1 en l’absence de Novak Djokovic, a été logiquement placé en partie haute. Il a hérité de Dominic Thiem comme tête de série principale. Les deux rivaux pourront se retrouver en demi-finale. De retour à la compétition après un mois et demi d’arrêt, Thiem manquera peut-être de compétition dans la capitale espagnole.

ATP Madrid Masters 1000 Madrid 2021 : programme, favoris, chaîne, prize money : toutes les informations 28/04/2021 À 11:32

Une possible première confrontation Nadal - Alcaraz

Les deux hommes croiseront peut-être Alexander Zverev et Andrey Rublev en quart de finale. Avant l'Autrichien, Nadal devra se méfier de Jannik Sinner au 3e tour, mais aussi de celui parfois présenté comme son possible successeur, Carlos Alcaraz, dès son entrée en lice.

Dans la partie basse du tableau, Stefanos Tsitsipas accompagnera Daniil Medvedev. Forfait à Monte-Carlo après avoir contracté le Covid-19, le Russe attaque à peine sa saison sur terre battue. Pour lui aussi, ce tournoi semble être plus un test qu’autre chose. Matteo Berrettini et Diego Schwartzman ont été placés avec eux.

Les Bleus n'auront pas la tâche aisée au premier tour avec Basilashvili pour Benoît Paire, Karatsev pour Humbert, Evans pour Chardy ou encore Alcaraz contre Mannarino. Autres affiches croustillantes du premier tour : Khachanov - Nishikori, Auger-Aliassime - Ruud, ou encore Lajovic - Shapovalov.

Une baston de 3h38 et des rebondissements à gogo, ce Nadal-Tsitsipas a décoiffé

ATP Madrid C'est officiel : Djokovic sera absent lors du Masters 1000 de Madrid 28/04/2021 À 06:40