Il a éteint la Caja Magica. En difficulté depuis le début de la saison sur terre battue, Alexander Zverev a retrouvé toutes ses sensations cette semaine à Madrid et c’est le favori du public espagnol et quintuple champion Rafael Nadal qui en a fait les frais vendredi. L'Allemand a fait preuve d’une grande autorité pour l’emporter en deux sets (6-4, 6-4) et 1h44 de jeu sur le court Manolo Santana, tandis que le Majorquin est apparu, lui, passif et en manque de sensations. Pour une place en finale, le numéro 6 mondial défiera Dominic Thiem, tombeur renversant de John Isner (3-6, 6-3, 6-4) plus tôt dans la journée.

Il n'avait jamais triomphé de l'ogre de l'ocre sur son terrain de prédilection jusqu'ici (3 défaites). Alexander Zverev a mis fin à cette série et a prolongé la sienne : il a décroché sa 3e victoire consécutive face à Rafael Nadal, après deux succès sur dur indoor (au Masters de Londres 2019 et à Paris-Bercy 2020). Et il l'a fait avec la manière, et en toute logique, tant il a dominé son prestigieux adversaire dans le jeu. Profitant des conditions d'altitude qui conviennent parfaitement à sa taille au service et à sa puissance du fond, il a imposé son rythme à l'Espagnol, apparu soudain bien timide.

