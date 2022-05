Tennis

AT MADRID - Expéditif, Alcaraz s'offre un 4e jeu blanc pour remporter le premier set

ATP MADRID - Il n'aura fallu que 31 minutes à Carlos Alcaraz pour remporter le premier set de cette finale. Le jeune espagnol s'est offert quatre jeu blanc face à un Alexander Zverev, pour le moment dépassée et se rapproche un peu plus d'un sacre à domicile. Revivez la balle de set en vidéo et suivez l'intégralité du Masters 1000 de Madrid sur les plateformes d'Eurosport.

00:00:22, il y a 31 minutes