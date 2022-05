Le contexte

C'était le quart de finale théorique que le tirage au sort promettait. Et les deux chouchous des fans espagnols ont assumé leur statut. Pouvait-il en être autrement ? A vrai dire, voir Rafael Nadal et Carlos Alcaraz au rendez-vous n'était pas si évident que cela avant que les hostilités ne débutent dans la Caja Magica. Surtout pour le premier cité. Privé de compétition pendant six semaines par une côte fêlée lors de la demi-finale d'Indian Wells contre… Alcaraz, le Majorquin ne savait pas où elle en était avant de fouler sa terre battue chérie en tournoi pour la première fois de la saison.

Imaginer Nadal s'incliner face à un Miomir Kecmanovic en pleine ascension, ou un David Goffin sur le retour, n'était pas si incongru que cela. Il ne s'était pas assez préparé de son propre aveu, mais la perspective de retrouver le public madrilène et le compte-à-rebours avant Roland-Garros ne lui avaient pas tellement laissé le choix. Si le numéro 4 mondial a confirmé que sa blessure était de l'histoire ancienne, il manque encore de rythme et le thriller vécu face au Belge en huitièmes de finale l'a confirmé.

En contrôle, chahuté puis miraculé, Nadal a tout connu contre Goffin : le résumé

Reste que l'ogre de l'ocre a retrouvé la plupart de ses repères sur sa surface favorite, comme il l'a montré par séquences dans sa maîtrise de la géométrie du court. Et il n'a rien perdu de sa rage de vaincre, ni de sa solidité mentale. En enchaînant ces deux succès, il n'a fait que renforcer la confiance sur laquelle il surfe depuis le début de saison. De confiance, son héritier désigné Carlos Alcaraz n'en manque pas. Depuis sa défaite face à Nadal en Californie, il a engrangé deux titres marquants à Miami sur dur en Masters 1000, puis à Barcelone sur terre battue.

Le Murcien de naissance était donc attendu au tournant par le public madrilène. Mais les conditions particulières d'altitude étaient de nature à altérer ses sensations. Il n'a d'ailleurs pas encore joué son meilleur tennis, ni contre Nikoloz Basilashvili ni contre Cameron Norrie. Mais même sur courant alternatif, son niveau moyen a suffi pour dominer ces joueurs solides et étirer sa série de victoires (sept désormais). Un an quasiment jour pour jour après leur premier duel déjà dans la capitale espagnole, il semble bien plus armé pour aborder ce rendez-vous contre son idole de jeunesse.

Face-à-face

Rafael Nadal mène 2-0 dans ses duels face à Carlos Alcaraz. Après un match à sens unique au 2e tour à Madrid l'an dernier (6-1, 6-2) sur terre battue, leur affrontement sur dur en demi-finale à Indian Wells a été beaucoup plus accroché (6-4, 4-6, 6-3).

Leur parcours

Rafael Nadal

1er tour : Exempté

2e tour : bat Miomir Kecmanovic [SER] 6-1, 7-6(4)

1/8e de finale : bat David Goffin [BEL] 6-3, 5-7, 7-6(9)

Retour sur terre idéal pour Nadal : les meilleurs moments de sa victoire face à Kecmanovic

Carlos Alcaraz

1er tour : Exempté

2e tour : bat Nikoloz Basilashvili [GEO] 6-3, 7-5

1/8e de finale : bat Cameron Norrie [GBR/N.9] 6-4, 6-7(4), 6-3

Ils ont dit

Rafael Nadal : "Une nouvelle rivalité avec Carlos ? Non, non, non. Je ne pense pas que ça ira jusque-là. J'ai déjà 36 ans (le 3 juin prochain, NDLR)."

Carlos Alcaraz : "Je ne sais pas comment on peut battre Rafa. Je dis toujours qu'il a 1000 vies. Il a l'air de mourir et puis il survit à chaque match difficile. Mais si je joue bien, j'ai mes chances."

Trois stats à retenir

7. Pour la première fois de l'histoire du tournoi madrilène, sept des huit premières têtes de série sont au rendez-vous des quarts de finale. Un plateau alléchant dont font évidemment partie Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, respectivement têtes de série 3 et 7.

14. C'est le nombre de matches joués par Carlos Alcaraz depuis son dernier duel face à Rafael Nadal. Il en a remporté 13, son élimination d'entrée à Monte-Carlo étant son seul accident de parcours. Il reste d'ailleurs sur sept succès. Nadal, lui, n'a disputé que trois parties depuis, dont deux lors des deux derniers jours.

78. C'est le temps en minutes qu'avait duré le premier duel à Madrid entre les deux hommes il y a quasiment un an jour pour jour, soit 1h18. Il serait étonnant que Nadal soit aussi expéditif cette fois. A Indian Wells, les deux Espagnols avaient eu besoin de quasiment deux heures de plus pour se départager. Un nouveau marathon en perspective ?

Notre avis

Sur terre battue, il est toujours difficile de miser contre Rafael Nadal, surtout quand il affronte un adversaire qui ne l'a jamais battu. Mais les circonstances sont particulières à Madrid pour plusieurs raisons. D'abord, l'altitude rend les balles plus difficiles à contrôler et le jeu plus rapide, ce qui convient moins au Majorquin. Ensuite, il s'agit d'une semaine de reprise pour l'intéressé qui souffre logiquement du manque de compétition après six semaines de repos forcé.

Malgré son inconstance, Alcaraz et ses fulgurances ont eu raison de Norrie : le résumé

Passé tout proche de la correctionnelle contre David Goffin, Nadal a brillé par son inconstance, alternant séquences impressionnantes et baisses ponctuelles d'intensité. Alors qu'il file vers ses 36 ans, il pourrait aussi éprouver quelques difficultés à récupérer de ses efforts des deux derniers jours comme il l'a confié en conférence de presse. Si son niveau de jeu est d'ores et déjà plus que correct, il commet bien plus de fautes qu'à l'accoutumée et vise un retour au top à moyen terme. Ce quart de finale devant le public espagnol représente donc une opportunité en or pour Carlos Alcaraz de prendre sa revanche de la leçon subie l'an dernier.

Il a incontestablement les armes pour faire tomber son aîné, d'autant que celui-ci est plus vulnérable qu'en Californie où la bataille fut accrochée voici quelques semaines. Mais il lui faudra faire preuve de plus de patience et de contrôle que depuis le début de son tournoi. Sa nervosité peut lui jouer des tours, mais s'il aborde la rencontre sans complexe, alors le troisième essai pourrait être le bon.

Notre pronostic : Carlos Alcaraz en trois sets.

