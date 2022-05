ATP Madrid

A 19 ans, il est déjà entré dans l'Histoire du tennis moderne. Carlos Alcaraz a réalisé une performance exceptionnelle samedi en demi-finale du Masters 1000 de Madrid en renversant le numéro 1 mondial après un match épique en trois tie-breaks (6-7, 7-6, 7-6) et 3h35 de régal tennistique. Il devient ainsi le premier joueur à battre Rafael Nadal et Novak Djokovic dans un même tournoi sur terre battue, qui plus est sur deux jours d'affilée.

Plus jeune joueur à s'offrir un patron du circuit depuis Nadal contre Roger Federer en demi-finale de Roland-Garros 2005, il jouera la finale face au vainqueur de la seconde demie entre Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas.

"Si se puede, si se puede" ("oui, c'est possible" en français), ou encore "Carlos, Carlos" : tels étaient les chants qui ont accompagné le nouveau phénomène du tennis mondial sur la route de son exploit ce samedi après-midi. Charismatique en diable, survolté, habité par son tennis, Carlos Alcaraz est allé au bout de sa mission dans une communion totale avec les spectateurs du court Manolo Santana de la Caja Magica. Il n'en finit plus de grandir et bouleverse plus que jamais l'ordre établi.

Une balle de set folle : comment Alcaraz est revenu dans le match contre Djokovic

De l'audace, de l'audace, et encore de l'audace

Car si jusqu'au bout ce choc a été indécis, la victoire du challenger espagnol face au numéro 1 mondial est plus que méritée. A l'image de la balle de match - un décalage de coup droit intouchable et son 51e coup gagnant (contre 24 à Djokovic) -, Alcaraz est allé provoquer son destin jusqu'au bout. Et le plus fou dans tout cela, c'est que le gamin n'était pas sur son nuage : il a aussi commis 57 fautes directes (contre 31) et n'a en aucun cas surjoué.

Explosif, spectaculaire, cherchant à faire mal sur la moindre balle courte, le Murcien a encore bluffé par sa capacité à tenir son plan de jeu de bout en bout, et ce malgré les aléas de la partie qui auraient pu l'affecter. Parti tambour battant et nanti d'un break d'avance (2-0), il a ainsi vu Djokovic refaire son retard avant de le coiffer au poteau au tie-break du premier set (6-7). D'abord hésitant dans ses premières frappes, le numéro 1 mondial a peu à peu trouvé son rythme de croisière notamment au service : il a enchaîné quatre jeux blancs et 21 points d'affilée sur ses engagements avant de virer en tête.

Un point dément, un cri de rage : la balle de 1er set de Djokovic face à Alcaraz

Et pourtant, Djokovic était en mode "survie"

Logiquement frustré par son incapacité à relancer, Alcaraz s'est alors remis en question, se précipitant moins et variant davantage. Ses amorties, parfaitement masquées (dont une pour sauver une balle de break à 5-5) pour la plupart, ont instillé un soupçon de doute dans l'esprit de Djokovic. Toujours aussi agressif et capable d'enflammer le public à tout moment, l'Espagnol a fini par fendre la carapace adverse, remettant les compteurs à zéro d'une remise le long de la ligne exquise après une course folle (6-7, 7-6).

Dès lors, Alcaraz a mené la danse. Mais il n'a pu convertir aucune de ses 6 balles de break dans l'ultime acte. La faute à un Djokovic retrouvé aussi bien mentalement que physiquement. Beaucoup se seraient frustrés, mais Alcaraz n'a jamais lâché la barre. Jusqu'à cet ultime coup droit gagnant, le patron, c'était lui. Et ses limites semblent plus que jamais difficiles à cerner.

