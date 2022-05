Tennis

ATP MADRID - Lob, tweener : Novak Djokovic et Gaël Monfils réveillent le public

ATP MADRID - Novak Djokovic et Gaël Monfils s'affrontent pour le 2e tour du Master 1000 de Madrid. Les deux joueurs ont montré l'étendue de leur talent et ont régalé le public madrilène avec un bel échange agrémenté de tweener et d'amorties. Suivez l'intégralité du Master 1000 de Madrid sur Eurosport.

00:00:28, il y a 2 heures