ATP Madrid

Andy Murray n'a pas tremblé. Face à un Dominic Thiem encore peu avancé dans sa phase de reconstruction, le Britannique s'est imposé plutôt aisément au premier tour du Masters 1000 de Madrid lundi soir (6-3, 6-4). Plus d'un mois après son dernier match à Miami et alors qu'il ne devait, initialement, pas s'aligner sur terre battue, le 78e joueur mondial s'offre donc un deuxième tour, où il affrontera Ugo Humbert ou Denis Shapovalov. Un stade de la compétition qu'il n'a plus dépassé depuis sa finale à Sydney en janvier dernier. Pour l'Autrichien, la reprise sur terre battue est décidément laborieuse.

Thiem ne s'est jamais vraiment donné les chances d'y croire face à Murray lundi soir. Avec seulement six coups gagnants de plus que son adversaire (26 contre 20), mais surtout 20 fautes directes de plus (33 contre 13), le 91e joueur mondial a beaucoup trop donné face au joueur de 34 ans, invité sur la terre battue espagnole alors que le voir se présenter sur ocre n'était initialement pas dans ses plans. Impossible, dans ces conditions, de s'offrir de vraies séquences de points positives. Ni d'inquiéter véritablement son adversaire sur sa mise en jeu.

Pour Thiem, le chemin sera long

Murray n'a eu aucune balle de break à défendre dans la première manche. Puis il en a sauvé trois d'entrée de second acte, les trois seules durant ces 1h42 de jeu, avant de faire craquer son adversaire dans la foulée. L'Autrichien n'a ensuite jamais vraiment eu les ressources pour réagir, à l'image du huitième jeu du second set, dans lequel il avait recollé à 40-A avant de donner deux points "faciles".

Après le challenger de Marbella puis les tournois de Belgrade et Estoril, Thiem enregistre donc sa quatrième défaite de rang sur terre battue cette année. La route sera donc longue pour celui qui se remet d'une blessure au poignet et n'a plus gagné le moindre match depuis bientôt un an jour pour jour, à Rome. Murray, lui, retrouve de bonnes sensations. Avec, peut-être, l'espoir de faire mieux qu'un deuxième tour pour la première fois depuis janvier. En attendant, il vient de gagner sur terre battue pour la première fois depuis près de cinq ans.