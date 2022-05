ATP Madrid

Après Benoît Paire , un deuxième joueur français a pris la porte lors du Masters 1000 de Madrid. Ce lundi, Ugo Humbert a cédé face à Denis Shapovalov (7-6, 6-3) après 1h56 de jeu. Le 46e joueur mondial pourra nourrir de gros regrets car il n'a converti aucune des neuf balles de break qu'il s'est procurées au cours de la rencontre. Car dans l'autre sens, le Canadien, actuellement 16e à l'ATP, a converti sa seule et unique opportunité.

Denis Shapovalov a réussi le break au début du deuxième set avant de s'envoler grâce à un jeu de service très solide. Car lors de la première manche, le Français aurait pu y croire, mais il a laissé filer le tie-break beaucoup trop rapidement (1-7). Au deuxième tour, le Canadien n'aura pas la tâche facile face à l'Ecossais Andy Murray, tombeur de Dominic Thiem un peu plus tôt dans la soirée.

Pouille, la fin de la malédiction

Si Benoit Paire et Ugo Humbert ont chuté, il y aura un autre Français au rendez-vous du deuxième tour à la Caja Magica. La (très) bonne surprise est venue de Lucas Pouille, auteur d'un match plein et parfaitement maîtrisé face au Russe Karen Khachanov (6-3, 6-4). Une victoire ô combien précieuse après deux ans et demi de grosses galères.

Bénéficiaire d'une wild card, le Nordiste a parfaitement honoré l'invitation de l'organisation madrilène. Abonné au circuit Challenger ces derniers mois, retombé à la 174e place mondiale, le demi-finaliste de l'Open d'Australie 2019 remporte sa première victoire sur un membre du top 30, depuis 2019. Une éternité. Au prochain tour, le joueur de 27 ans aura fort à faire puisqu'il défiera Stefanos Tsitsipas.

